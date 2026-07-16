Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έχει «διαλύσει» τη στατιστική στα 39 του

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έχει «διαλύσει» τη στατιστική στα 39 του

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έχει «διαλύσει» τη στατιστική στα 39 του
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Ο Λιονέλ Μέσι βαδίζει στα 40 χρόνια ζωής, κι όμως παραμένει ο καλύτερος, γιατί τα νούμερά του στο φετινό Μουντιάλ δεν λένε ψέματα.

Τα χρόνια περνούν, ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν, άλλοι κάνουν το «μπαμ» τους και μετά...πέφτουν, άλλοι παραμένουν ψηλά για χρόνια. Και μετά, υπάρχει ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος μάγος κάνει σε αυτό το Μουντιάλ πράγματα που ακόμη και ο πιο φανατικός οπαδός του δεν θα μπορούσε να διανοηθεί, πράγματα που είναι αφύσικα για έναν ποδοσφαιριστή 39 ετών, στο ανώτερο επίπεδο του αθλήματος. Ακόμη και αν δεν σκοράρει, κάνει όλα τα υπόλοιπα, όπως στον ημιτελικό με τους Άγγλους, που είχε τις δυο ασίστ και ένα σωρό άλλα...μαγικά.

Απέναντι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ έγραψε ένα ακόμη ρεκόρ, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης με 9 ντρίμπλες και δυο τελικές πάσες από το 1966. Ο ίδιος ήταν που... γύρισε το παιχνίδι μετά το 1-0 του Γκόρντον, αποδεικνύοντας πως είναι μια ομάδα μόνος του.

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Αυτό άλλωστε λένε και οι αριθμοί του σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, νούμερα που δεν γίνεται να αμφισβητήσει κανείς και δείχνουν την πρωτιά του σε όχι μια ή δυο αλλά 13 στατιστικές κατηγορίες, ακόμη και στις κερδισμένες μονομαχίες!

 

Συγκεκριμένα, ο κοντός είναι πρώτος (όσον αφορά τα στατιστικά της Αργεντινής) σε:

  • Γκολ (8)
  • Ασίστ (4)
  • Συμμετοχή σε γκολ (12)
  • Σουτ (34)
  • Σουτ στον στόχο (18)
  • Πάσες για σουτ (25)
  • Εύστοχες σέντρες (21)
  • Επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή (44)
  • Ντρίμπλες (24)
  • X-Goals (5.3)
  • X-Assists (4.1)
  • Κερδισμένα φάουλ (16)
  • Κερδισμένες μονομαχίες (51)
@Photo credits: Associated Press

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