Καθοριστικό γκολ από τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή στο 86΄και με τρομερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 για την Αργεντινή κόντρα στην Αγγλία.

Πνοή για την Αργεντινή στο 85'! Πάνω που πίεζε ασφυκτικά, η Αλμπισελέστε βρήκε τη λύση με μακρινή προσπάθεια του Έντσο Φερνάντες που έψαχνε με μανία το γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Μέσι, ο μέσος της Τσέλσι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ νίκησε τον Πίκφορντ για να ισοφαρίσει σε 1-1 κόντρα στην Αγγλία.