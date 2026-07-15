Αγγλία - Αργεντινή: Ισοφάρισε με σουτάρα ο Έντσο Φερνάντες (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Καθοριστικό γκολ από τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή στο 86΄και με τρομερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 για την Αργεντινή κόντρα στην Αγγλία.
Πνοή για την Αργεντινή στο 85'! Πάνω που πίεζε ασφυκτικά, η Αλμπισελέστε βρήκε τη λύση με μακρινή προσπάθεια του Έντσο Φερνάντες που έψαχνε με μανία το γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Μέσι, ο μέσος της Τσέλσι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ νίκησε τον Πίκφορντ για να ισοφαρίσει σε 1-1 κόντρα στην Αγγλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.