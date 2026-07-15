Μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία, όμως στην Ατλάντα προηγήθηκε ένας διαφορετικός... εμφύλιος ανάμεσα σε οπαδούς της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν.

Η Αργεντινή ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την Αγγλία (15/7, 22:00, Live από το Gazzetta) για το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Ισπανία όμως κάποιοι οπαδοί της φαίνεται πως είχαν... διαφορετικά σχέδια στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα η συνύπαρξη φίλων της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν στην Ατλάντα που ταξίδεψαν για να δουν την Αλμπισελέστε δεν κύλησε καθόλου ομαλά, αφού οι οπαδοί των ομάδων πιάστηκαν στα χέρια...

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media τους δείχνουν να παίζουν ξύλο και να ξηλώνουν παγκάκια, πετώντας ό,τι βρουν μπροστά τους. Η αστυνομία επέμβει άμεσα για να βάλει τέλος στη συμπλοκή και οι αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις μετά τα επεισόδια. Βέβαια η κόντρα ανάμεσα στη Σαν Λορέντζο και την Ουρακάν είναι από τις πιο δυνατές στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μεταξύ τους «Clásico de barrio más grande del mundo» θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά ντέρμπι της χώρας, με τις δύο ομάδες να έχουν ιδρυθεί το 1908 σε γειτονικές περιοχές του Μπουένος Άιρες.