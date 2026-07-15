Μουντιάλ 2026: Το απίθανο ρεκόρ του Γιαμάλ με την Ισπανία!
Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Λίγες ώρες μετά την ευχή που έκανε για τα γενέθλιά του, ο 19χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα την είδε να γίνεται πραγματικότητα, αφού η Ισπανία άφησε εκτός συνέχειας τη Γαλλία (2-0) και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026.
Παράλληλα όμως ο νεαρός σταρ της «ρόχα» πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Καθώς ο Γιαμάλ δεν έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα ως βασικός σε μεγάλη διοργάνωση και μετά τη νίκη επί των «μπλε» έφτασε τις 12 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σε EURO και Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αυτό μάλιστα είναι το καλύτερο ποσοστό νικών που έχει καταγράψει Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής ως βασικός στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις εθνικών ομάδων, όπου μάλιστα πριν δύο χρόνια στα γήπεδα της Γερμανίας οι Ίβηρες κατέκτησαν το EURO 2024.
Πλέον, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Αγγλία - Αργεντινή (15/7, 22:00, live από το Gazzetta) για το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή, με στόχο να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, μετά από τον θρίαμβο του 2010.
12 - Lamine Yamal has started 12 games at the FIFA World Cup and UEFA EUROs combined ending on the winning side in all 12 – the best 100%-win rate of any European player across the two competitions when starting.— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Charm. https://t.co/TkuTANVLvw
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