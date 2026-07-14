Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η Ισπανία πήρε το προβάδισμα κόντρα στη Γαλλία (1-0), στον μεγάλο ημιτελικό του Ντάλας.

Ο Ογιαρθάμπαλ νίκησε τον Μενιάν και έβαλε μπροστά την Ισπανία! Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ έκανε υποδειγματική εκτέλεση στο 22ο λεπτό και έδωσε... κεφάλι στο σκορ στην πατρίδα του απέναντι στη Γαλλία.

Ο Ντίνιε έκανε... αψυχολόγητο μαρκάρισμα στον Γιαμάλ, ο διαιτητής υπέδειξε την εσχάτη των ποινών και ο Ισπανός στράικερ έγραψε το 1-0 για τη Φούρια Ρόχα, στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.