Γαλλία - Ισπανία 0-1: Το εύστοχο πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ (vid)
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Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η Ισπανία πήρε το προβάδισμα κόντρα στη Γαλλία (1-0), στον μεγάλο ημιτελικό του Ντάλας.
Ο Ογιαρθάμπαλ νίκησε τον Μενιάν και έβαλε μπροστά την Ισπανία! Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ έκανε υποδειγματική εκτέλεση στο 22ο λεπτό και έδωσε... κεφάλι στο σκορ στην πατρίδα του απέναντι στη Γαλλία.
Ο Ντίνιε έκανε... αψυχολόγητο μαρκάρισμα στον Γιαμάλ, ο διαιτητής υπέδειξε την εσχάτη των ποινών και ο Ισπανός στράικερ έγραψε το 1-0 για τη Φούρια Ρόχα, στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.
@Photo credits: Associated Press
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