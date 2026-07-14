Μουντιάλ 2026: Οι Γάλλοι έχουν κατακλύσει το Ντάλας (vid)
Οι οπαδοί των Μπλε έδωσαν το... έναυσμα από νωρίς! Η Γαλλία κοντράρεται με την Ισπανία (14/07, 22:00) στο Ντάλας, στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.
Οι Πετεινοί επιθυμούν διακαώς την πρόκριση στον τελικό για τρίτη διαδοχική διοργάνωση και θα το επιχειρήσουν με την ένθερμη υποστήριξη των συμπατριωτών τους, που έχουν... βάψει την πόλη του Τέξας στο μπλε, στο άσπρο και στο κόκκινο της πατρίδας τους.
Η ομάδα τους είναι θεωρητικά το φαβορί, βάσει της εικόνας της στο τουρνουά αλλά απέναντι της έχει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, σε μια μάχη που αναμένεται συναρπαστική.
🚨France supporters are rallying in Dallas ahead of their semi-final match vs Spain pic.twitter.com/ksXM6KWVR2— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 14, 2026
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