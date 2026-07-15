Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

Τα ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, καθώς απόψε (15/7) θα λάβει χώρα ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός της διοργάνωσης, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

Ένα παιχνίδι που αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, όχι μόνο για να δει ποια από τις δυο θα συναντήσει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, αλλά κυρίως λόγω της προϊστορίας των δυο χωρών.

Η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και η μετάδοση από την ΕΡΤ1.