Αγγλία - Αργεντινή: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ημιτελικού
Τα ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, καθώς απόψε (15/7) θα λάβει χώρα ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός της διοργάνωσης, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.
Ένα παιχνίδι που αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, όχι μόνο για να δει ποια από τις δυο θα συναντήσει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, αλλά κυρίως λόγω της προϊστορίας των δυο χωρών.
Η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και η μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.