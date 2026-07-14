Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Τρίτη σήμερα (14/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι περιορισμένο κυρίως στο ποδόσφαιρο. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, γιατί έρχεται το Gazz Floor by Novibet που έχει όλο το «καυτό» μπασκετικό ρεπορτάζ, ενώ στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten με όλες τις πληροφορίες και τα νέα των «μεγάλων» της Superleague.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, στις 19:30 (ΕΡΤ1) έχουμε τον αγώνα της Κλάρα Τόσον με τη Νάο Χιμπίνο για το WTA της Αθήνας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο σήμερα είναι προγραμματισμένος ο πρώτος ημιτελικός. Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για μία θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας