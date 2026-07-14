Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos το Gazz Floor και το Γαλλία - Ισπανία
Τρίτη σήμερα (14/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι περιορισμένο κυρίως στο ποδόσφαιρο. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, γιατί έρχεται το Gazz Floor by Novibet που έχει όλο το «καυτό» μπασκετικό ρεπορτάζ, ενώ στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten με όλες τις πληροφορίες και τα νέα των «μεγάλων» της Superleague.
Όσον αφορά το αγωνιστικό, στις 19:30 (ΕΡΤ1) έχουμε τον αγώνα της Κλάρα Τόσον με τη Νάο Χιμπίνο για το WTA της Αθήνας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο σήμερα είναι προγραμματισμένος ο πρώτος ημιτελικός. Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για μία θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Κλάρα Τόσον - Νάο Χαμπίνο (19:30, ΕΡΤ1)
- Γαλλία - Ισπανία (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.