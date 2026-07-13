Ο ημιτελικός Αγγλία – Αργεντινή έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Ατλάντα, που ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο χωρών.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Ατλάντα ενόψει του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Η ιστορική αντιπαλότητα των δύο χωρών, που συνδέεται τόσο με τον Πόλεμο των Φόκλαντ το 1982 όσο και με το περιβόητο «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986, έχει θέσει τις τοπικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού. Παρά το γεγονός ότι στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο οι φίλαθλοι δεν διαχωρίζονται στις εξέδρες και κινούνται στους ίδιους χώρους του γηπέδου, μέχρι στιγμής η παρουσία τους έχει χαρακτηριστεί υποδειγματική.

Τις τελευταίες ώρες, πάντως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν συμπλοκές μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων στους δρόμους του Μαϊάμι, μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Αν και το περιεχόμενό τους δεν έχει επιβεβαιωθεί, η ευρεία διάδοσή τους έχει εντείνει την ανησυχία ενόψει της αναμέτρησης.

Η Αστυνομία της Ατλάντα ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την πόλη, αναπτύσσοντας επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις και πόρους γύρω από το Mercedes-Benz Stadium, τις ζώνες ψυχαγωγίας και άλλα σημεία με αυξημένη επισκεψιμότητα.

«Έχουμε ενισχύσει το συνολικό σχέδιο δημόσιας ασφάλειας της πόλης. Πρόσθετο προσωπικό θα βρίσκεται σε καίρια σημεία, ώστε να προστατευθεί το κοινό, να αποτραπούν τυχόν εγκληματικές ενέργειες και να διασφαλιστεί ότι όλοι θα απολαύσουν με ασφάλεια αυτή τη μεγάλη διοργάνωση», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στο γήπεδο των 67.382 θέσεων αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες φίλαθλοι και των δύο ομάδων, με τους Αργεντινούς να εκτιμάται ότι θα είναι περισσότεροι.

Την ίδια ώρα, οι βρετανικές ποδοσφαιρικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποστείλουν επιπλέον αστυνομικούς στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως η συμπεριφορά των Άγγλων φιλάθλων καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης υπήρξε υποδειγματική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόλις 15 συλλήψεις Άγγλων οπαδών σε έξι αγώνες της εθνικής τους ομάδας.

Παράλληλα, οι επίσημοι σύνδεσμοι φιλάθλων της Αγγλίας αναμένεται να αποστείλουν οδηγίες ασφαλείας στους ταξιδιώτες πριν από τη σέντρα του ημιτελικού, με στόχο την αποφυγή εντάσεων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.