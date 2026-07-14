Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.

Τα ψέματα τελείωσαν και ο πρώτος χρονικά ημιτελικός του φετινού Μουντιάλ είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (14/7), Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Οι Τρικολόρ που κατά πολλούς είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο θέλουν να βρεθούν για τρίτο διαδοχικό τουρνουά στο φινάλε του δρόμου, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης επιθυμούν να τους... κόψουν τη φόρα και να δώσουν το «παρών» στο ματς της 19ης Ιουλίου.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 Σπορ.