World Cup MVP powered by Interwetten: Αυτό ήταν για το ‘’Leave Jude at home’’

Λίγους μήνες μετά το κλίμα απαξίωσης, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει πείσει ακόμα τους πιο δύσπιστους Άγγλους πως αποτελεί φάρο ελπίδας για την εκπλήρωση του πιο περιβόητου μότο στο ποδόσφαιρο και είναι δίκαια ο MVP της φάσης των «8».

Ήταν Νοέμβριος του 2025 όταν το πρωτοσέλιδο της «Daily Mail» κυκλοφόρησε με έναν σοκαριστικό τίτλο. «Leave Jude at home» προέτρεπαν οι Άγγλοι, με τη φωτογραφία του Μπέλιγχαμ να μοστράρει στο μπροστινό φύλλο. Ήταν ένα κείμενο καταπέλτης εις βάρος του 23χρονου μέσου, ο οποίος κατηγορούνταν για αδιάφορη έως εγωιστική συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο και βαπτίστηκε ως «βαρίδι» για την Αγγλία. Η ετυμηγορία του άρθρου ήταν αφοπλιστική: Ο Τούχελ οφείλει να τον αφήσει... σπίτι του για το Μουντιάλ.

Λίγους μήνες αργότερα πάντως, ο Γερμανός μπορεί να νιώθει πλήρως δικαιωμένος για την απόφασή του να μην ενδώσει στον εξωτερικό θόρυβο. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μαζί με τον Χάρι Κέιν κρατούν το όνειρο του «It's coming home» ολοζώντανο. Παρά την προθυμία, λοιπόν, της συγκεκριμένης στήλης να προάγει διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ο Άγγλος με τα όσα έκανε κόντρα στη Νορβηγία δεν μας άφησε και πολλές επιλογές για τον τίτλο του World Cup MVP powered by Interwetten στη φάση των «8». Και κέρδισε μια ακόμα αφιέρωση back-to-back!

Δεν έχουν περάσει άλλωστε πολλές μέρες από την εξωπραγματική εμφάνιση στο «Αζτέκα» απέναντι στο Μεξικό. Τότε ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ με εμφάνιση εφάμιλλη στα νούμερα του Ντιέγο Μαραντόνα πήρε από το χεράκι την Αγγλία και με δυο γκολ έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για να την οδηγήσει στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πιο καχύποπτων συμπατριωτών του, αλλά όχι το μοναδικό...

Ο Μπέλιγχαμ βούλιαξε το «μακρόπλοιο» των Βίκινγκ

Το επόμενο εμπόδιο στο δρόμο των Τριών Λιονταριών θα ανέβαζε αρκετά υψηλότερα τον πήχη. Η Νορβηγία, το απόλυτο dark horse του Μουντιάλ, είχε μόλις πετάξει εκτός συνέχειας τη Βραζιλία και συνέχιζε να γράφει το δικό της παραμύθι στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Οι Βίκινγκς είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν στη διοργάνωση ως ένα σύνολο που ήξερε να προσαρμόζεται και να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, υιοθετώντας αρκετά διαφορετικά στυλ.

Είχαν την ικανότητα να κλειστούν στο δικό τους μισό και να σχηματίζουν μια αδιαπέραστη αμυντική γραμμή, να πατήσουν γκάζι στο ανοικτό γήπεδο, να κερδίσουν τη μάχη της κατοχής με σωστή κυκλοφορία της μπάλας ή να χτυπήσουν τον αντίπαλο με στημένες μπάλες. Κι απέναντι στην Αγγλία ξεδίπλωσαν όλες τις αρετές τους. Το παθητικό, αλλά αποτελεσματικό, παιχνίδι των Βίκινγκς στο πρώτο ημίχρονο μεταμορφώθηκε σε μια κυριαρχική εμφάνιση στην επανάληψη, με τον Στάλε Σολμπάκεν κατά κύριο λόγο να επικρατεί του Τόμας Τούχελ στη μάχη της σκακιέρας.

Είναι ενδεικτικό πως η Αγγλία έφτασε σε σημείο να εξαρτηθεί από την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών της για να γλιτώσει και ο Μπέλιγχαμ έκανε ξανά τη διαφορά. Το πρώτο γκολ και η ισοφάριση σε 1-1 σε ένα κομβικότατο σημείο του αγώνα (45΄+2΄) παρουσιάζει με ολότητα το δικό του ξεχωριστό στυλ: Πάρσιμο της μπάλας μακριά από το τέρμα, έφοδος προς την περιοχή, προστασία της μπάλας με μια στιβαρή κορμοστασιά και εκτέλεση με το κακό του πόδι στη γωνία για να φέρει το ματς στα ίσα. Και το δεύτερο γκολ της ανατροπής μπορεί να μην κερδίσει ποτέ βραβείο... Puskas, αλλά εξηγεί για ακόμα μια φορά τον λόγο που έχει κερδίσει μια έξτρα ελευθερία στο γήπεδο.

Ο Μπέλιγχαμ άλλωστε λατρεύει να κινείται σαν δεύτερος φορ. Σαν ένα φάντασμα που καιροφυλαχτεί στην περιοχή. Σαν κυνηγός που μυρίζει αίμα από χιλιόμετρα... Μετά από μια ασταθή επέμβαση του Νίλαντ, ο 23χρονος θα πεταχτεί μπροστά από την αντίπαλη άμυνα για να διαμορφώσει την ανατροπή. Στο φινάλε της αναμέτρησης, η Αγγλία είχε πάλι ένα πρόσωπο για να της χαρίσει ελπίδα. Και να κρατήσει τις πιθανότητες ζωντανές. Μπόλικα βίντεο από τις pub του Νησιού έδειχναν οπαδούς αγκαλιασμένους να τραγουδούν το «Hey Jude» προς τιμήν ενός 23χρονου τύπου που μετατρέπεται από πιτσιρικάς στο επόμενο είδωλο.

«Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Τζουντ Μπέλινγχαμ να εξελιχθεί στον κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Σε αυτή την ηλικία, να κάνει αυτά που κάνει, να παίρνει την Αγγλία από το χέρι στις πιο δύσκολες στιγμές και να την οδηγεί στη νίκη, αυτή είναι η αντίδραση ενός πραγματικού σούπερ σταρ» παραδέχθηκε με... ψυχραιμία ο Γκάρι Λίνεκερ και τα στατιστικά τον δικαιώνουν. Κανείς άλλοτε ποτέ στην ιστορία των Άγγλων έχει πετύχει έξι γκολ σε open play σε τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κέιν άλλωστε μπορεί να μετράει κι εκείνος φέτος από έξι γκολ, αλλά έχει καταφύγει στην άσπρη βούλα. Ο Μπέλιγχαμ ωστόσο δεν χρειάστηκε πέναλτι, ούτε καν τον τίτλο του σέντερ φορ. Επιγραμματικά μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει καταφέρει τα παρακάτω σε ένα και μόνο τουρνουά:

🌪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 No English player in history has scored more open play goals in a single World Cup than Jude Bellingham.



Not even a striker. 🥶 pic.twitter.com/N6MldYNI4j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα που πέτυχε δύο γκολ στο στάδιο Αζτέκα.

Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Μαραντόνα που σημείωσε δυο γκολ σε δύο συνεχόμενα ματς στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία, μετά τον Πελέ, που πέτυχε δύο συνεχόμενες ντοπιέτες (δύο γκολ σε κάθε αγώνα) στη φάση των νοκ άουτ.

Έγινε ο πρώτος μέσος στην ιστορία που σημείωσε 5 ή περισσότερα γκολ με την Αγγλία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απάντηση σε Τούχελ και το «τσαγανό»

Δεν ήταν όλα βέβαια γαλήνια μετά τη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Μπέλιγχαμ άλλωστε απάντησε ενοχλημένος όταν άκουσε για την απογοήτευση του Τόμας Τούχελ με την απόδοση της ομάδας του και απέφυγε τη διπλωματική οδό. «Ό,τι να 'ναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια, οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς.

Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παικτών όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Όντεγκααρντ, ο Νούσα και ο Σόρλοτ. Δεν είναι καθόλου εύκολοι αντίπαλοι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο "βρώμικα", κα αυτό κάναμε απόψε» απάντησε ο Άγγλος με έναν ίσως άβολο τρόπο.

"Maybe he doesn't know what it's like to play in those conditions."😳



Jude Bellingham spoke openly about Thomas Tuchel being critical of England's performance against Norway. pic.twitter.com/aJgDGEVNfX — Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026

Ακόμα κι αυτές οι δηλώσεις βέβαια, παραδόξως δεν... ερέθισαν τον διαβόητο αγγλικό Τύπο που είναι γνωστός για τη λατρεία του προς την εθνική διχόνοια. Ο Ρόι Κιν συγκεκριμένα μίλησε για «τσαγανό», για αυτή την αγριάδα που βγάζει και στον τρόπο που μιλάει. Μακριά από λόγια καθοδηγούμενα από PR ομάδες και δηλώσεις κενές από νόημα. Ο Ιρλανδός κατέληξε πως προτιμάει αυτή την ειλικρινή στάση. Κι ο Γκάρι Νέβιλ συμφώνησε μαζί του. Ίσως στην απόλυτη απόδειξη πως πίσω στο Νησί έχουν πάλι και πίστη σε πρόσωπα, ικανά να εκπληρώσουν το καταραμένο όνειρο του «It's coming home».

"I love that, there's a bit of an edge to the kid!" 🙌



Roy's full of praise for the player... and the person Jude Bellingham has become. ⭐️ pic.twitter.com/QZ58jwMCLB July 12, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!