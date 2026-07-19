Ντεσάν για την ήττα της Γαλλίας: «Ήταν δικό μου λάθος, θα έκανα οκτώ αλλαγές στο ημίχρονο»

Ο Ντιντιέ Ντεσάν παραχώρησε τις τελευταίες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός της Γαλλίας, κάνοντας ένα σχόλιο για το ματς με την Αγγλία, τα όσα πήγαν λάθος και την επόμενη μέρα των Τρικολόρ.

Μετά την ήττα της Γαλλίας στον μικρό τελικό του φετινού Μουντιάλ, ο Ντιντιέ Ντεσάν πραγματοποίησε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως ομοσπονδιακός προπονητής των Τρικολόρ.

Στις δηλώσεις που παραχώρησε εξέφρασε φυσικά τη μεγάλη του απογοήτευση για το αποτέλεσμα κόντρα στους Άγγλους, το οποίο απέδωσε κυρίως στο καταστροφικό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του. Παρόλα αυτά, δήλωσε περήφανος για την αντίδραση και τον χαρακτήρα των παικτών του στο δεύτερο μέρος, ενώ εξήρε και την παρουσία του Κιλιάν Μπαπέ ως αρχηγού.

Στη συνέχεια ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει και τις δικές του επιλογές, λέγοντας πως φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για το πώς κύλησαν τα πράγματα στον μικρό τελικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήθελε να αλλάξει παραπάνω από τη μισή του ενδεκάδα στο δεύτερο 45λεπτό.

Pour sa dernière conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur ses choix, assumant tout à fait s'être trompé dans sa composition d'équipe. pic.twitter.com/KwEwP6dbmv — L'Équipe (@lequipe) July 19, 2026

«Ήταν δικό μου λάθος. Θα έπρεπε να είχα κάνει διαφορετικές επιλογές από την αρχή του αγώνα, μπορείτε να το πείτε αυτό, και ίσως τα πράγματα να είχαν πάει καλύτερα. Προφανώς, ορισμένοι παίκτες θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα. Θα μπορούσα να είχα κάνει οκτώ αλλαγές στο ημίχρονο, αλλά είχα ήδη κάνει αρκετές. Είναι καλό που η ομάδα αντέδρασε έτσι», είπε για το παιχνίδι, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μετά Ντεσάν εποχή,λέγοντας:

«Ξεκίνησα το 2012, βάζοντας την εθνική ομάδα της Γαλλίας πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είπα και στους παίκτες στο τέλος. Μπορεί να πάνε στους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα καλύτερο από την εθνική. Είμαι περήφανος που τους υπηρέτησα για τόσο καιρό και που άφησα αυτή την ομάδα στην κορυφή, αν και σίγουρα όχι στο ψηλότερο σκαλί. Τους εύχομαι τα καλύτερα και συνεχή επιτυχία. Νιώθω ότι έδωσα πολλά.

Υπάρχουν φανταστικοί παίκτες στην ομάδα αυτή. Όλα είναι έτοιμα ώστε αυτή η ομάδα να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο. Εύχομαι σε αυτούς και στον διάδοχό μου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως είπα, πλέον θα είμαι ένας σιωπηλός υποστηρικτής της εθνικής Γαλλίας».