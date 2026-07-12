Μέσι: «Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ, πάμε!»

Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 και ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Μέσι έδωσε το σύνθημα για ακόμη περισσότερα! Η Αργεντινή κέρδισε την Ελβετία στην παράταση (3-1, 1-1 κ.δ) και θα βρεθεί στους «4» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, σε ένα ντέρμπι με ποδοσφαιρικό και -όχι μόνο- παρασκήνιο διαχρονικά.

Ο 39χρονος «μάγος» της Αλμπισελέστε και του παγκόσμιου αθλητισμού δεν σκόραρε αυτή τη φορά αλλά ήταν και πάλι καταλυτικός για τη χώρα της Νότιας Αμερικής. Μετά το πανηγυρικό κλίμα στο Κάνσας με τους συμπαίκτες του, ο Λίο έδωσε το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, μέσω Instagram.

Η πατρίδα του θα δώσει το «παρών» για άλλη μια φορά στα ημιτελικά του θεσμού και ο στόχος δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση του στέμματος για την Αργεντινή. Ο Pulga μέσα από το μήνυμά του υπέδειξε το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια και τη νοοτροπία νικητή που διέπει τον ίδιο αλλά και του συναθλητές του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Υποφέραμε ξανά, αλλά αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει. Επιστρέψαμε ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες στον κόσμο!!! Πάμε!!!»