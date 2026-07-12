Μουντιάλ 2026: Τα απίθανα στατιστικά του 39χρονου Μέσι στο τουρνουά
Μπορεί ο προημιτελικός με την Ελβετία να έγινε το πρώτο παιχνίδι που δεν σκόραρε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι και πάλι βοήθησε την Αργεντινή να πάρει ακόμη μια πρόκριση.
Έχοντας την ασίστ στο 1-0 του ΜαΚάλιστερ και συνολικά μια σπουδαία παρουσία, ο Pulga και η Αλμπισελέστε έκλεισαν εισιτήριο για τα ημιτελικά κόντρα στην Αγγλία (15/7, 22:00), μετά το 3-1 της παράτασης απέναντι στην ομάδα του Μουράτ Γιασίν.
Με αυτή την τελική πάσα ο Μέσι έφτασε τις 10 συνολικά, όντας ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού με διψήφιο αριθμό σε αυτή την κατηγορία. Παρόλο που έχει πατήσει τα 39 χρόνια ζωής, ο μάγος από το Ροσάριο δείχνει πως η... μπογία του δεν έχει περάσει.
Αντίθετα, έχει μετατρέψει το τουρνουά σε προσωπική υπόθεση, αφού ηγείται στις περισσότερες και σημαντικότερες στατιστικές κατηγορίες. Έχει, μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, τα περισσότερα γκολ (8), είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, είναι πρώτος στη λίστα των X-Assists, έχει τα περισσότερα σουτ ανά 90' και τα περισσότερα σουτ στο στόχο ανά 90'. Και όλα αυτά στα 39 του..
Lionel Messi this World Cup:— StatMuse FC (@statmusefc) July 12, 2026
🥇 in goals (tied)
🥇 in expected assists
🥇 in chances created
🥇 in big chances created
🥇 shots per 90
🥇 shots on target per 90
39 years old. pic.twitter.com/nCYXogTqqu
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