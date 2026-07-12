Αργεντινή - Ελβετία 3-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Αργεντινής ενάντια στην Ελβετία στην παράταση.
Χρειάστηκε να φτάσει στα τελευταία λεπτά της παράτασης, όμως η Αργεντινή κατάφερε να λυγίσει με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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