Με τον Μπέλιγχαμ να σκοράρει ξανά, η Αγγλία έκανε το 2-1 ενάντια στη Νορβηγία.

Απλά ασταμάτητος ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που μετά τα δύο γκολ ενάντια στο Μεξικό, σκόραρε δις και ενάντια στη Νορβηγία, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό της παράτασης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή για το 2-1 της Αγγλίας μετά από ασταθή επέμβαση του Νίλαντ σε μακρινό σουτ του Ρότζερς!