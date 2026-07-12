Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλαίμαχος Αργεντινός ποδοσφαιριστής Αντόνιο Ρατίν, που το 1966 έγινε πρωταγωνιστής σε ένα περιστατικό μουντιαλικής τρέλας!

Λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο προημιτελικό με την Ελβετία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αργεντινή έχασε έναν σπουδαίο άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρατίν, που άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (11/7) σε ηλικία 89 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί από καρδιολογικά προβλήματα τον προηγούμενο διάστημα.



Ο υψηλόσωμος πρώην μέσος είχε περάσει όλη του την καριέρα στην Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία αγωνίστηκε μεταξύ 1956 και 1970, ενώ έπαιξε 34 φορές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, από το 1959 έως το 1969. Το 1966 δε, πήγε ως αρχηγός της Αλμπισελέστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας και έγινε πρωταγωνιστής σε ένα ιστορικό περιστατικό...

«Με κοίταξε με κακές προθέσεις»

Στις 23 Ιουλίου, η Αγγλία είχε αντιμετωπίσει την Αργεντινή για τα προημιτελικά του Μουντιάλ στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ, με τον κάπτεν Ρατίν ωστόσο να αποβάλλεται μόλις στο 35ο λεπτό για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο 29χρονος τότε χαφ είχε τεράστια παράπονα από τη διαιτησία του Γερμανού Ρούντολφ Κράιτλαϊν, λέγοντας αργότερα πως «ευνοούσε την Αγγλία σε κάθε φάση, κόρνερ, φάουλ, ανακάλυπτε χέρια. Του έδειξα το περιβραχιόνιο και και ζητούσα μεταφραστή για εξηγήσεις».

🇦🇷©️ FALLECIÓ ANTONIO UBALDO RATTIN



Capitán argentino en el #Mundial1966, Rattin fue protagonista de un conflicto que cambiaría el rumbo del fútbol.



En esa copa del mundo #Argentina enfrentó en cuartos de final a #Inglaterra. En el minuto 36 el árbitro alemán, Kreitkein,… pic.twitter.com/1ZYY0KUaha — Histoporte (@histoporte_) July 11, 2026



Βλέπετε, με τον Ρατίν να μην μιλά ούτε αγγλικά, ούτε γερμανικά και με τον ρέφερι από τη μεριά του να μην καταλαβαίνει γρι ισπανικά, προκλήθηκε σύγχυση, με τον Αργεντινό να αρνείται για βγει από τον αγωνιστικό χώρο, δίχως να έχει καταλάβει αρχικά ότι το ματς είχε τελειώσει γι' αυτόν! «Με κοίταξε με κακές προθέσεις και τότε κατάλαβα ότι με είχε προσβάλει», θα ισχυριζόταν αργότερα ο Κράιτλαϊν, με τον Ρατίν να αποχωρεί εντέλει αλλά να τα βάζει με τους πάντες, πατώντας στο κόκκινο χαλί της βασίλισσας και τσαλακώνοντας μία μικρή αγγλική σημαία που βρέθηκε στο διάβα του...



Όλα αυτά είδε προβληματισμένος ο Κεν Άστον, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA, που σκαρφίστηκε τη δημιουργία της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας - εμπνευσμένος από τα φανάρια στους δρόμους. Πράγματι, πριν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1970, οι διαιτητές που θα συμμετείχαν στο τουρνουά του Μεξικού ενημερώθηκαν για το λανσάρισμα των καρτών, που θα είχαν στόχο να μην χρειάζεται πλέον διάλογος ανάμεσα σε διαιτητή και παίκτες, προκειμένου να αποφευχθούν κωμικοτραγικά περιστατικά όπως εκείνο του '66...