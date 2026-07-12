Νορβηγία - Αγγλία: Το γκολ του Σιέλντερουπ
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Η Νορβηγία άνοιξε το σκορ ενάντια στην Αγγλία με καταπληκτικό γκολ του Σιέλντερουπ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.
Η Νορβηγία κατάφερε να ανοίξει το σκορ ενάντια στην Αγγλία στο 36ο λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάρη σε μία τρομερή σέντρα-σουτ του Σιέλντερουπ από πλάγια θέση που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πίκφορντ!
@Photo credits: Associated Press
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