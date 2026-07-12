Η Νορβηγία άνοιξε το σκορ ενάντια στην Αγγλία με καταπληκτικό γκολ του Σιέλντερουπ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Νορβηγία κατάφερε να ανοίξει το σκορ ενάντια στην Αγγλία στο 36ο λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάρη σε μία τρομερή σέντρα-σουτ του Σιέλντερουπ από πλάγια θέση που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πίκφορντ!