Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Νορβηγίας και της Αγγλίας, οι οποίες επέλεξαν τα βαριά χαρτιά τους για τον μεγάλο προημιτελικό του Μουντιάλ.

Τούχελ και Σολμπάκεν απέφυγα τις εκπλήξεις και ανακοίνωσαν ενδεκάδες εξοπλισμένες με τα βαριά χαρτιά για τον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Οι δυο ομάδες κοντράρονται με φόντο την πρόκριση στους «4» του Μουντιάλ και οι Σκανδιναβοί επέλεξαν την παραδοσιακή συνταγή για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Νίλαντ συγκεκριμένα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα αποτελούμενη από τους Ρίερσον, Άγιερ, Λισάρκερ-Χάγκεμ και Βόλφε. Μπέργκε, Μπεργκ και Όντεγκααρντ σχηματίζουν τριάδα στα χαφ, ενώ την επιθετική τριπλέτα απαρτίζουν οι Σέλντερουπ, Σόρλοτ και Χάαλαντ.

Από την πλευρά τους οι Άγγλοι κατεβαίνουν με τον Πίκφορντ να υπερασπίζεται την εστία και τους Κόνσα, Στόουνς, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι στην άμυνα. Ράις και Άντερσον σχηματίζουν δίδυμο στα χαφ, πίσω από τον Μπέλιγχαμ που θα κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Μαντουέκε και Γκόρντον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Χάρι Κέιν.

Νορβηγία: Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Λισάρκερ-Χάγκεμ, Βόλφε, Μπέργκε, Μπεργκ, Όντεγκααρντ, Σέλντερουπ, Σόρλοτ, Χάαλαντ

Αγγλία: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μαντουέκε, Γκόρντον, Μπέλιγχαμ, Κέιν