Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για τα δύο τελευταία εισιτήρια των ημιτελικών!

Οι προημιτελικοί ολοκληρώνονται με τα δύο τελευταία ζευγάρια και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ για τις επιλογές που ξεχωρίζουν από τις αποψινές αναμετρήσεις.

Κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα απέμεινε για την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ παρέα με το Πάμε Στοίχημα για την τελική ευθεία των νοκ-άουτ, όπου τα πάντα κρίνονται πλέον στην κόψη του ξυραφιού.

Απόψε, η φάση των «8» ολοκληρώνεται με δύο τεράστιες αναμετρήσεις, από τις οποίες θα γίνει γνωστό το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού:

Νορβηγία - Αγγλία: Mε τα γκολ και σκόρερ Χάαλαντ κόντρα στη δεύτερη «πατρίδα» του

Οι Βίκινγκ το… κουπί τους, οι Άγγλοι τον… τυφώνα τους. Νορβηγία και Αγγλία συνιστούν το πιο συναρπαστικό ζευγάρι των προημιτελικών, έχοντας πραγματοποιήσει αμφότερες πειστική πορεία, με μία κοινή συνισταμένη: τον «killer» τους στη γραμμή κρούσης.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «ξεπάστρεψε» μόνος του τη Βραζιλία με 2 γκολ και έφτασε τα 7 συνολικά, ενώ από την άλλη ο Χάρι Κέιν βάζει ένα λιθαράκι σε κάθε νοκ-άουτ παιχνίδι, μετρώντας ένα λιγότερο (6).

Οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν στα ίσα τη νίκη και την πρόκριση κι αυτό μας οδηγεί σε μια ανοιχτή αναμέτρηση με ρυθμό, όπου και οι δύο ομάδες θα βρουν δίχτυα.

Όσο για τους… ελέφαντες στη μεγάλη περιοχή; Πιθανόν να σκοράρουν και οι δύο, εμείς θα αρκεστούμε στο γκολ του (γεννημένου στην Αγγλία) Χάαλαντ, ο οποίος ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά τον Τζόρνταν Πίκφορντ και τις άμυνες του Νησιού.

Τελικός μας συνδυασμός, το Goal/Goal με anytime σκόρερ τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Αργεντινή - Ελβετία: Με οδηγό το 2014

Το μονοπάτι της Αργεντινής ως τώρα ήταν βατό μόνο στα χαρτιά. Τα αουτσάιντερ έβαλαν τα δυνατά τους να θέσουν νοκ-άουτ την κάτοχο του τίτλου, η οποία, όμως, αποδεικνύεται επτάψυχη, έχοντας πάντα για φύλακα άγγελο τον GOAT, Λιονέλ Μέσι.

Ο θρύλος της Αλμπισελέστε είναι ο κινητήριος μοχλός και εκείνος που τρέφει την ελπίδα ακόμα κι όταν το ματς στραβώνει. Γεγονός που πιθανότατα θα συμβεί και κόντρα στην σκληροτράχηλη και εξαιρετικά συνεπή Ελβετία, η οποία έκανε τη δική της υπέρβαση φτάνοντας για πρώτη φορά στα προημιτελικά μετά το μακρινό 1954.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν κέρδισε την πρόκριση επί της Κολομβίας στα πέναλτι μετά από μια… ξερή ισοπαλία (0-0), δείγμα της ανασταλτικής της ισορροπίας και της εξουδετέρωσης κάθε αντιπάλου. Η τακτική της προσέγγιση, σε συνδυασμό με τα… παθήματα των Αργεντινών κόντρα στις άμυνες που περιμένουν πίσω από την μπάλα, θεωρούμε πως θα οδηγήσουν το ματς στο Under 2,5.

Έτσι εξελίχθηκε άλλωστε και το προηγούμενο συναπάντημά τους στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου, το 2014, όταν η πρόκριση για την Αργεντινή ήρθε στην παράταση χάρη σε γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία στο 118’ (1-0, 0-0 παρ.). Σενάριο που στηρίζουμε και για απόψε, με την επιλογή της πρόκρισης οποιασδήποτε ομάδας στην παράταση.