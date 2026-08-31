FIBA World Cup 2027: Φανταστικός Χατσιμούρα και νίκη για την Ιαπωνία
Η Ιαπωνία διπλασίασε τις νίκες της στα παράθυρα του Αυγούστου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι «σαμουράι» αντιμετώπισαν το Κατάρ και δίχως να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα, φτάσανε στη νίκη με 123-70.
Μπροστάρης σε αυτή την άνετη επικράτηση, ήταν ο μέχρι πρότινος παίκτης των Λέικερς και νυν των Κλίπερς, Ρούι Χατσιμούρα. Ο 28χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε για 29 λεπτά και είχε 30 πόντους (6/7 βολές, 3/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 μπλοκ.
Μία τρομερή εμφάνιση για τον Χατσιμούρα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση του ομίλου, με ρεκόρ 6-2.
Rui Hachimura says it's a bucket-free zone 🚫#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/SnrmhTLF5V— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 31, 2026
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