Η Ιαπωνία επικράτησε άνετα με 123-70 του Κατάρ, με τον Ρούι Χατσιμούρα των Κλίπερς να πραγματοποιεί μία φανταστική εμφάνιση.

Η Ιαπωνία διπλασίασε τις νίκες της στα παράθυρα του Αυγούστου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι «σαμουράι» αντιμετώπισαν το Κατάρ και δίχως να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα, φτάσανε στη νίκη με 123-70.

Μπροστάρης σε αυτή την άνετη επικράτηση, ήταν ο μέχρι πρότινος παίκτης των Λέικερς και νυν των Κλίπερς, Ρούι Χατσιμούρα. Ο 28χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε για 29 λεπτά και είχε 30 πόντους (6/7 βολές, 3/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 μπλοκ.

Μία τρομερή εμφάνιση για τον Χατσιμούρα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση του ομίλου, με ρεκόρ 6-2.