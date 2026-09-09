Ο Γιαμάλ... ζωγραφίζει στη πρώτη «στροφή» της League Phase του Champions League και μετά το γκολ του «σέρβιρε» και τον Ζεσούς.

Το πρώτο του γκολ στο Champions League έβαλε ο Λαμίν Γιαμάλ στην πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Φέγενορντ. Οι Μπλαουγκράνα κάνουν... πάρτι και, μετά τα δύο γκολ του Ραφίνια και του Αντεγιέμι στο 78', ήρθε η ώρα του Ισπανού σταρ να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Ενώ και ο Ζεσούς πέτυχε το παρθενικό του γκολ.

Ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και με μια εξαιρετική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφού αυτή πέρασε μέσα από το τείχος της Φέγενορντ για το 4-0 της Μπαρτσελόνα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Χάνσι Φλικ, ο Γκάμπριελ Ζεσούς, πανηγύρισε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά από τρομερή σέντρα του Γιαμάλ και ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 5-1.

Δείτε τα γκολ: