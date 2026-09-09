Ο Ραφίνια ξανά... βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έκανε το 3-0 για τους Μπλαουγκράνα.

Στην πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League ο Ραφίνια είναι σε... κέφια και μετά το τέρμα που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο 3' λεπτό της αναμετρησεις ξανά βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα.



Ο Βραζιλιάνος άσος της Μπαρτσελόνα βρήκε δίχτυα στο 57' με ωραίο διαγώνιο σουτ, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Πέδρι.

Δείτε το γκολ του Ραφίνια: