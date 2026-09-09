Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ: Τρομερός Ραφίνια ξανά σκόραρε για τους Μπλαουγκράνα
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Ο Ραφίνια ξανά... βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έκανε το 3-0 για τους Μπλαουγκράνα.
Στην πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League ο Ραφίνια είναι σε... κέφια και μετά το τέρμα που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο 3' λεπτό της αναμετρησεις ξανά βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα.
Ο Βραζιλιάνος άσος της Μπαρτσελόνα βρήκε δίχτυα στο 57' με ωραίο διαγώνιο σουτ, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Πέδρι.
Δείτε το γκολ του Ραφίνια:
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