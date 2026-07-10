Ζεσούς: «Ο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα, είναι σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου»

Ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, έπλεξε το εγκώμιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο συνεργάστηκε και στην Αλ Νασρ.

Αποθέωσε τον Ρονάλντο ο Ζόρζε Ζεσούς! Ο 71χρονος πολύπειρος κόουτς, που ανακοινώθηκε και επίσημα από την Πορτογαλία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σταρ της Αλ Νασρ, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα στη Saudi Pro League.

Οι Ίβηρες ολοκλήρωσαν το Μουντιάλ 2026 με τον αποκλεισμό από την Ισπανία στους «16» και προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο άλλοτε τεχνικός της Μπενφίκα αλλά και αρκετών ομάδων εντός και εκτός των πορτογαλικών συνόρων θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας της χώρας του για την επόμενη τετραετία και τις μεγάλες διοργανώσεις, που έπονται.

Σε σχετικές του δηλώσεις, εστίασε στον CR7, στη σχέση τους αλλά και στην τεράστια συμβολική αξία που έχει για το πορτογαλικό έθνος ο 41χρονος σταρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς:

«Ο Κριστιάνο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για μένα». Ο Κρις είναι σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει στην Αλ Νασρ και θα τελειώσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ. Είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με τον Κριστιάνο».