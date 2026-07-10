Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απαγόρευσε στον Ζένο Ντεμπάστ του Βελγίου να αγωνιστεί απέναντι στην Ισπανία εξαιτίας ενός τραυματισμού στον μηρό.

«Βέτο» στο Βέλγιο άσκησε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Ζένο Ντεμπάστ! Ο 22χρονος παίκτης του πορτογαλικού συλλόγου υπέστη τραυματισμό στον μηρό λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Τα «Λιοντάρια της Λισαβόνας» απαγόρευσαν τη συμμετοχή του αθλητή τους στον προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, αφού υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για τη φυσική του κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δήλωση του Εκπροσώπου της Βελγικής Ομοσπονδίας στο Athletic, οι Πορτογάλοι ενημέρωσαν τον παίκτη τους πως με δική τους ιατρική εκτίμηση δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στον προημιτελικό. Ο κεντρικός αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στη διοργάνωση, αφού ο Ρούντι Γκαρσιά δεν του έχει δώσει λεπτά συμμετοχής.

Οι Βέλγοι επιβλήθηκαν με 4-1 των ΗΠΑ στη φάση των «16» και αντιμετωπίζουν τη Φούρια Ρόχα στους προημιτελικούς (10/07, 22:00). Ο νικητής θα κοντραριστεί με τη Γαλλία στα ημιτελικά, η οποία κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Προέδρου της Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας:

«Ο Ζένο Ντεμπάστ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προημιτελικό. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή ότι, σύμφωνα με τη δική της ιατρική εκτίμηση, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η αξιολόγηση αυτή διαφέρει από εκείνη του ιατρικού επιτελείου των “Κόκκινων Διαβόλων”, καθώς και από τις εκτιμήσεις των ιατρικών και ασφαλιστικών αρχών της FIFA. Ο Ζένο ακολουθεί αυτή τη στιγμή ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων υπό την επίβλεψη του Τμήματος Απόδοσης της Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».