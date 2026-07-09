Σύμφωνα με την Polymarket και το BBC οι επίσημες εμφανίσεις της Νορβηγίας έγιναν... ανάρπαστες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Όποιος πρόλαβε... πρόλαβε! Η Polymarket και το BBC ενημέρωσαν πως οι επίσημες εμφανίσεις της Νορβηγίας στην Ευρώπη, εξαντλήθηκαν.

Οι Σκανδιναβοί πραγματοποιούν ένα φανταστικό Μουντιάλ και όπως φαίνεται έχουν αποκτήσει φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρη τη «γηραιά ήπειρο». Η παρέα των Χάαλαντ και Όντεγκααρντ, αφού σόκαρε και απέκλεισε τη Βραζιλία (2-1) στους «16», θα επιδιώξει να κάνει το ίδιο και απέναντι στην Αγγλία για τα προημιτελικά.

Οι Βίκινγκς θα κοντραριστούν με τα Τρία Λιοντάρια (12/07, 00:00) στο Μαϊάμι με διακύβευμα την τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά. Τόσο οι φανέλες ενόψει του ματς με το σύνολο του Τούχελ όσο και εκείνες που τέθηκαν προς πώληση στην υπόλοιπη Ευρώπη, έγιναν «φύλλο και φτερό».

NEW: Official Norway football jerseys are reportedly sold out across Europe. July 9, 2026