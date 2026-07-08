Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 (12/07, 00:00) και οι οπαδοί των Τριών Λιονταριών ετοιμάζουν απόβαση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με την Times.

Πάνω από 30.000 οπαδοί αναμένεται να βρίσκονται στο πλευρό της Αγγλίας ενόψει του προημιτελικού με τη Νορβηγία! Οι Άγγλοι θα... πλημμυρίσουν το Μαϊάμι προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα τους να προκριθεί στα ημιτελικά της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την Times.

Η παρέα του Κέιν θα κοντραριστεί με την παρέα του Χάαλαντ για μια θέση στους «4». Οι Σκανδιναβοί σόκαραν τη Βραζιλία και οι Άγγλοι απέκλεισαν το Μεξικό μέσα στο σπίτι τους, στο θρυλικό Αζτέκα, παίρνοντας αμφότεροι το εισιτήριο για τη μεταξύ τους μονομαχία.

Οι Βίκινγκς βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μια μορφή ιογενούς λοίμωξης έχει επηρεάσει αρκετά μέλη της αποστολής, μεταξύ των οποίων και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Στάλε Σόλμπακεν, λίγες ημέρες πριν το κομβικό ματς.

Από την άλλη, στο στρατόπεδο της ομάδας του Τούχελ όλοι είναι πανέτοιμοι για το σημαντικό παιχνίδι και όπως δείχνουν θα έχουν την ένθερμη υποστήριξη των φιλάθλων τους, οι οποίοι ήταν μειοψηφία στο Αζτέκα αλλά στην πόλη της Φλόριντα το σκηνικό φαίνεται πως θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο.