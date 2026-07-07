Μόλις ο τέταρτος βοηθός έδειξε το «6» για τα λεπτά των καθυστερήσεων, ο κάτοχός αυτού του αριθμού πέτυχε ένα γκολ που έφτιαξε από την αρχή ο ίδιος.

Η Ισπανία έκλεισε μία θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ καθώς επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο χάρη στο... χρυσό γκολ του Μικέλ Μερίνο της Άρσεναλ.

Ο 30χρονος χαφ ξέρει να δίνει προκρίσεις καθώς είχε πετύχει το νικητήριο τέρμα και στο EURO κόντρα στη Γερμανία για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο σε αυτό με τους Πορτογάλους, το έχτισε πραγματικά μόνος του.

Όλοι στάθηκαν (ορθώς) στη σωστή κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες αλλά η πραγματικότητα πίσω από αυτό το γκολ ξεκινά λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ο Μερίνο κέρδισε ένα έξυπνο φάουλ από τον Μπερνάρντο Σίλβα λίγο πιο πίσω από το κέντρο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή και δεν είχε γρήγορη αντίδραση στη άμεση εκτέλεση του Ισπανού χαφ με πάσα προς τον αμαρκάριστο Ρούιθ ενώ και ο Μπρούνο Φερνάντες αναλώθηκε στις διαμαρτυρίες και δεν εντόπισε την αθόρυβη κίνηση του Μερίνο.

Ξαφνικά ο χαφ της Άρσεναλ βρέθηκε σε θέση φορ και χωρίς κανένα μαρκάρισμα με τον Φεράν να έχει πάρει πάνω του δύο παίκτες και τον Ρόδρι νωρίτερα να βρίσκεται εύκολα την κάθετη πάσα.

Με λίγα λόγια, η Ισπανία χρειάστηκε τέσσερις επαφές για να βρεθεί στο πολυπόθητο γκολ και όλα ξεκινήσαν από την ευφυΐα του Μερίνο που εκτέλεσε άμεσα το φάουλ και κινήθηκε τόσο γρήγορα χωρίς την μπάλα στα πόδια.