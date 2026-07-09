Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (9/7) αθλητικών γεγονότων.

Πέμπτη σήμερα (9/7) και το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας μπορεί να είναι «φτωχό», ωστόσο περιλαμβάνει σημαντικά πράγματα.

Εν αρχή το Gazz Floor by Novibet, όπου η ομάδα του Gazzetta σχολιάζει τα τελευταία νέα και τα μεταγραφικά «μπαμ» του Παναθηναϊκού στις 12:00, ενώ με το φινάλε της εκπομπής, ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten, με σχολιο για το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού και φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ (μεταγραφών).

Το βράδυ τα.. σπουδαία, αφού στις 23:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) Γαλλία και Μαρόκο θα δώσουν μάχη για μια θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Οι σημερινές μεταδόσεις