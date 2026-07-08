Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία με την εμφάνιση του απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παράλληλα έγινε κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ.

Η αναμέτρηση μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έμεινε στην ιστορία όχι μόνο εξαιτίας του συγκλονιστικού φινάλε, που είδε την Αλμπισελέστε να επικράτει με 3-2 με τρια γκολ μετά το 79', αλλά και της σπουδαίας εμφάνισης του Λιονέλ Μέσι.

Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στην επική ανατροπή, καθώς μοίρασε την ασίστ για το πρώτο τέρμα και ήταν ο σκόρερ του δεύτερου. Ωστόσο, πριν από αυτό, έχασε ένα πέναλτι και έγινε κάτοχος ενός... αρνητικού ρεκόρ.

Αναλυτικότερα, λίγα λεπτά αφότου οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ, ο Χάισεμ Χασάν έκανε φάουλ στον Νικολάς Ταλιαφίκο μέσα στην περιοχή και ο «pulga» ανέλαβε την ευθύνη για το πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Μουσταφά Σουμπίρ.

Έτσι, το άστοχο αυτό πέναλτι προστέθηκε σε αυτό που είχε χάσει εναντίον της Αυστρίας στη φάση των ομίλων και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που αστοχεί σε δύο πέναλτι σε ένα μόνο τουρνουά.

2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).



Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Το πέναλτι εναντίον της ομάδας του Ραλφ Ράνγκνικ ήταν το τρίτο που έχασε ο Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθιστώντας τον επίσης τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του θεσμού που έχασε πέναλτι σε τρία συνεχόμενα Μουντιάλ.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δεν κατάφερε να σκοράρει τα πέναλτι στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης του 2018 εναντίον της Ισλανδίας και εναντίον της Πολωνίας στο Κατάρ το 2022, καθώς αμφότερα τα σουτ αποκρούστηκαν από τους αντίστοιχους τερματοφύλακες.