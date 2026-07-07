Με τον Λιονέλ Μέσι να έχει ασίστ και γκολ, η Αργεντινή έκανε το 0-2 απέναντι στην Αίγυπτο, 2-2, μέσα σε πέντε λεπτά!

Ήταν να μην νευριάσει ο Λιονέλ Μέσι! Ο Pulga σήμανε την αντεπίθεση για την Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο, καθώς αρχικά σέρβιρε τη μείωση του σκορ, 2-1, στον Ρομέρο, στο 79', καταφέρνοντας να γίνει πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με εννέα - όντας παράλληλα ο πρώτος που έχει ασίστ σε έξι διαφορετικά τουρνουά.

Πέντε λεπτά αργότερα δε, ο 39χρονος θρύλος επανέφερε και την ισορροπία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή για να κάνει το 2-2 για την Αλμπισελέστε!