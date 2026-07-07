Αργεντινή - Αίγυπτος: Το γκολ του Ζίκο
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Ο Ζίκο έκανε το 2-0 για την Αίγυπτο απέναντι στην Αργεντινή, η οποία είδε το επίπεδο δυσκολίας να εκτοξεύεται στο 67ο λεπτό!
Εννέα λεπτά αφότου είδε να ακυρώνεται γκολ του για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, ο Ζίκο έκανε το 2-0 για την Αίγυπτο και έριξε στο καναβάτσο την Αργεντινή! Ο Χασάν έκανε την ωραία προσπάθεια από τα δεξιά και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον συμπαίκτη του, που διπλασίασε τα τέρματα των Φαραώ στο 67'.
@Photo credits: Associated Press
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