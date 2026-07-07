Ο Μέσι έχασε δεύτερο πέναλτι στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Σουμπίρ να τον σταματά από τα έντεκα βήματα.

Μπορεί να κάνει γενικά τρομερό Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις από τη λευκή βούλα χωλαίνει! Ο Λιονέλ Μέσι έχασε δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά κόντρα στην Αίγυπτο, καθώς είχε τον Μοσταφά Σουμπίρ να αποκρούει την εκτέλεσή του στο 21ο λεπτό, κρατώντας το 1-0 για την Αίγυπτο. Υπενθυμίζεται πως ο 39χρονος θρύλος είχε αποτύχει να σκοράρει από τα έντεκα βήματα και στο ματς με την Αυστρία για τη φάση των ομίλων.