Ανκοινώθηκαν οι ενδεκάδες της Αργεντινής και της Αιγύπτου, οι οποίες κοντράρονται για μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Αργεντινής και της Αιγύπτου, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα της Τζόρτζια για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια και τους Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο στην αμυντική γραμμή. Παρέδες Μακ Άλισερ, Έντσο Φερνάντες και Ντε Πολ είναι στον άξονα, ενώ τη γραμμή κρούσης απαρτίζουν οι Μέσι και Άλβαρες.

Για την Αίγυπτο ο Σομπέρ υπερασπίζεται την εστία, ενώ οι Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ αποτελούν την αμυντική γραμμή. Άτια, Λασίν, Ασούρ και Χασάν σχηματίζουν την μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά τους βρίσκονται οι Ζίκο και Σαλάχ, με τον Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι να παραμένει στον πάγκο.

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Άλβαρες

Αίγυπτος: Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ, Άτια, Λασίν, Ασούρ, Χασάν, Ζίκο, Σαλάχ