Αργεντινή - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Αργεντινής και της Αιγύπτου, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα της Τζόρτζια για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια και τους Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο στην αμυντική γραμμή. Παρέδες Μακ Άλισερ, Έντσο Φερνάντες και Ντε Πολ είναι στον άξονα, ενώ τη γραμμή κρούσης απαρτίζουν οι Μέσι και Άλβαρες.
Για την Αίγυπτο ο Σομπέρ υπερασπίζεται την εστία, ενώ οι Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ αποτελούν την αμυντική γραμμή. Άτια, Λασίν, Ασούρ και Χασάν σχηματίζουν την μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά τους βρίσκονται οι Ζίκο και Σαλάχ, με τον Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι να παραμένει στον πάγκο.
Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Άλβαρες
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para el duelo ante #Egipto 🇪🇬 💪
🙌 #TodosJuntos por un mismo sueño pic.twitter.com/VIR5uK0uap
Αίγυπτος: Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ, Άτια, Λασίν, Ασούρ, Χασάν, Ζίκο, Σαλάχ
Our Starting XI against Argentina in the round of 16 1️⃣1️⃣🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/PGIZkOYZ4C— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 7, 2026
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