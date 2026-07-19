Ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει, αν θέλει να θεωρείται αξιόπιστος, να αποσυρθεί από την εθνική του ομάδα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ισπανία εναντίον Αργεντινής με έπαθλο τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής (19/7), με τους Ίβηρες να ψάχνουν τη δεύτερη επιτυχία τους στον θεσμό και πρώτη μετά το 2010 και την Αλμπισελέστε να ονειρεύεται το ιστορικό back to back.

Πάντως, η εν λόγω αναμέτρηση θα μπορούσε να εξελιχτεί στην τελευταία στη διεθνή καριέρα ενός ποδοσφαιριστή από κάθε ομάδα, καθώς αμφότεροι έχουν τάξει πως αν πάρουν τον τίτλο στις ΗΠΑ, θα αποσυρθούν από την εθνική ομάδα!

Ο ένας είναι ο Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος μιλώντας στην Equipe, ανέφερε ότι «αν το πάρουμε, θα καλέσω την επόμενη μέρα τον Ντε Λα Φουέντε και θα του πω να μην με υπολογίζει πλέον και ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Με Euro και Μουντιάλ, δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο». Ο νέος μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς επιβεβαίωσε επίσης ότι «θα κάνω ένα μικρό τατουάζ με το πρόσωπο του Ντε Λα Φουέντε στον δικέφαλο αν πάρουμε τον τίτλο»!

Από την άλλη, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε ισχυριστεί το 2024 ότι αν η Αργεντινή κατάφερνε να κατακτήσει ξανά το τρόπαιο, θα κρεμούσε τα γάντια του, όσον αφορά στην εθνική ομάδα, την αμέσως επόμενη ημέρα. Μένει να δούμε αν ο παίκτης που θα πανηγυρίσει τον τίτλο, θα κάνει πράξη και τα λεγόμενά του, με τον Κουκουρέγια να κλείνει σε λίγες μέρες τα 28 του χρόνια και τον Ντίμπου να γίνεται 34 τον προσεχή Σεπτέμβριο...