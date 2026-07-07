Πορτογαλία – Ισπανία: Φοβερή κάθετη του Τόρες για το χρυσό» γκολ του Μερίνο
Η Ισπανία επικρατώντας της Πορτογαλίας με 1-0 κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκεί θα περιμένει τον νικητή του ΗΠΑ – Βέλγιο. Οι νικητές πήραν την μεγάλη αυτή πρόκριση με γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Συγκεκριμένα στο 90+1' ο Φεράν Τόρες έβγαλε φοβερή κάθετη στον Μερίνο και αυτός με ψύχραιμο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του στις 8 καλύτερες του φετινού Μουντιάλ.
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