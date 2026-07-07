Με μια φοβερή κάθετη του Τόρες ο Μερίνο κατάφερε στο 90+1' να σκοράρει και να στείλει την Ισπανία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία επικρατώντας της Πορτογαλίας με 1-0 κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκεί θα περιμένει τον νικητή του ΗΠΑ – Βέλγιο. Οι νικητές πήραν την μεγάλη αυτή πρόκριση με γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Συγκεκριμένα στο 90+1' ο Φεράν Τόρες έβγαλε φοβερή κάθετη στον Μερίνο και αυτός με ψύχραιμο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του στις 8 καλύτερες του φετινού Μουντιάλ.