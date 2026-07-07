Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00 για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και την επόμενη μέρα μετά την ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων.

Στο Μουντιάλ για τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των «16», η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) και η Ελβετία την Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2 Σπορ), με στόχο μία θέση στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας