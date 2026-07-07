Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Αργεντινή - Αίγυπτος
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00 για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και την επόμενη μέρα μετά την ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων.
Στο Μουντιάλ για τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των «16», η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) και η Ελβετία την Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2 Σπορ), με στόχο μία θέση στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Αργεντινή - Αίγυπτος (19:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Ελβετία - Κολομβία (23:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.