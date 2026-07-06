Πρόκριση Αργεντινής με... τη βοήθεια του Θεού: Ρομέρο και Μαρτίνες χρησιμοποίησαν αγιασμό πριν σκοράρουν κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι

Οι Ρομέρο και Μαρτίνες χρησιμοποίησαν αγιασμό και μετά έφεραν τα δύο γκολ της Αργεντινής απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Η Αργεντινή χρειάστηκε να επιστρατεύσει κάθε δυνατό μέσο για να κάμψει την αντίσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου και να προκριθεί στους «16» του Μουντιάλ με 3-2 στην παράταση.

Η αναμέτρηση κόντρα στην «σταχτοπούτα» του τουρνουά εξελισσόταν σε εφιάλτη για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, μέχρι τη στιγμή που οι Λισάντρο Μαρτίνες και Κριστιάν Ρομέρο κατέφυγαν σε μια ασυνήθιστη τελετουργία χρησιμοποιώντας αγιασμό.

Κατά τη διάρκεια του ματς, οι δύο τους εθεάθησαν να ραντίζονται με αγιασμό στην άκρη του γηπέδου πριν επιστρέψουν μετά στον αγωνιστικό χώρο.

Η ψυχολογία όλης της ομάδας μετά φάνηκε να αλλάζει και λίγο μετά ο Μαρτίνες σκόραρε για το 2-1, ενώ η συμμετοχή του Ρομέρο σε μια καθοριστική φάση προς το τέλος του ματς ανάγκασε τον Ντίνεϊ Μπόρζες να κάνει αυτογκόλ.

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