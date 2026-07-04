Το Πράσινο Ακρωτήρι άγγιξε το παραμύθι, πάλεψε μέχρι τέλους κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου κι έπεσε ηρωϊκά στην παράταση με 3-2 από μια Αργεντινή που... μάτωσε για την πρόκριση στους «16».

Η Αργεντινή μπορεί να πήρε την πρόκριση, αλλά το χειροκρότημα αξίζει στο Πράσινο Ακρωτήρι. Οι πρωτάρηδες του Μουντιάλ άγγιξαν το απόλυτο θαύμα απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου και απέδειξαν ξανά πως το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ανήκει στους ελιτιστές. Με ψυχή, μπόλικο σθένος και too hard to die φιλοσοφία, ισοφάρισαν δυο φορές την Αργεντινή και την ανάγκασαν να φτύσει αίμα στην παράταση. Εκεί όπου με το τελικό 3-2 (1-1 η κανονική διάρκεια), η Αλμπισελέστε γλίτωσε το κάζο και πήρε την πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ με αντίπαλο την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Αποχωρούν με το κεφάλι ψηλά οι Αφρικανοί που έγραψαν ραψωδία στη ματσάρα του τουρνουά.

Ο Μέσι τον... χαβά του

Η Αλμπισελέστε άργησε να πάρει μπρος στον αγώνα και σπατάλησε ένα πρώτο τέταρτο, δίχως να φανεί απειλητική. Σε εκείνο το σημείο ο Λιονέλ Μέσι έριξε την πρώτη προειδοποιητική βολή με διαγώνιο σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι (15΄), με την Αργεντινή προοδευτικά να ανεβάζει ρυθμούς στο γήπεδο ώσπου τελικά να ανοίξει το σκορ με τον αστέρα της.

Στο 29΄συγκεκριμένα ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, με τον Μέσι να κατεβάζει άψογα τη μπάλα και να εκτελεί με το μυτάκι στο τρτ-α-τετ για να στείλει τη μπάλα στον ουρανό των διχτύων με το 7ο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ και το 20ο του συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης!

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χαλάρωσε μετά το προβάδισμα και συντηρούσε ένα αργό τέμπο στο χορτάρι, αν και απείλησε ξανά πριν από το ημίχρονο με μακρινό σουτ του Λαουτάρο που εξουδετέρωσε ο Βοζίνια (45΄). Η λογική... αγγαρείας ωστόσο με τον οποίο αντιμετώπιζε τον αγώνα έμελλε να της κοστίσει... Οι Αφρικανοί επέστρεψαν μετά την ανάπαυλα με άλλες διαθέσεις, πήραν τη μπάλα στα πόδια τους για να παλέψουν για την ισοφάριση και προειδοποίησαν στο 54΄με ξαφνικό σουτ του Ντουάρτε που μπλόκαρε ο Μαρτίνες.

Ύψωσε ανάστημα το Πράσινο Ακρωτήρι!

Η Αργεντινή ωστόσο δεν συγκινήθηκε και το πλήρωσε στο 59΄, όταν ο Ντουάρτε βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε τον Αργεντινό γκολκίπερ για να φέρει το ματς στα ίσα! Η Αλμπισελέστε πανικοβλήθηκε και κάλεσε ξανά τον Μέσι για να την ξελασπώσει, αλλά ο Βοζίνια ύψωσε τείχος σε ακόμα ένα παιχνίδι. Στο 63΄συγκεκριμένα νίκησε τον Μέσι σε μοναδικό τετ-α-τετ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα απογειώθηκε ενώ έφτιαχνε το τείχος και απέτρεψε το 2-1 από την ξαφνική εκτέλεση φάουλ του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο πρώην γκολκίπερ της ΑΕΛ Λεμεσού είχε την απάντηση και σε νέα εκτέλεση φάουλ του Αργεντινού στις καθυστερήσεις, με τον αγώνα να οδηγείται στην παράταση!

Ο Λισάντρο το 2-1, απάντηση με... Puskas από τους Αφρικανούς

Το έξτρα ημίωρο πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα για την ομάδα του Σκαλόνι. Μόλις στο 92΄ο Λισάντρο Μαρτίνες υποδέχθηκε τη μπάλα ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ και με δυναό σουτ άφησε «άγαλμα» τον Βοζίνια για να ανακτήσει το προβάδισμα των Αργεντινών. Κάπου εκεί οι περισσότεροι πίστεψαν πως το νερό είχε μπει στο αυλάκι, όμως οι Αφρικανοί δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Στο 103΄συγκεκριμένα ο Καμπράλ απέφυγε τον Μακ Άλιστερ και με απίθανο σουτ από δύσκολη γωνία σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας, θέτοντας υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς στα βραβεία Puskas!

Ο Ρομέρο έκρινε την πρόκριση

Θέλοντας να αποφύγει το κάζο η Αργεντινή πάτησε ξανά γκάζι κι έκανε το 3-2 στο 11΄, όταν ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ για να βάλει σε θέση οδηγού την Αλμπισελέστε. Στα λεπτά που απέμεναν οι Νησιώτες πάλεψαν, άγγιξαν το 3-3 σε προσπάθεια του Καμπράλ που εξουδετέρωσε ο Μαρτίνες, αλλά στο τέλος έπεσαν με το κεφάλι ψηλά και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση ως αήττητοι σε 90λεπτο αγώνα!

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες, Μεντίνα (86΄Ταλιαφίκο), Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Ντε Πολ (84΄Παρέδες), Αλμάδα (64΄Γκονζάλες), Μέσι, Λαουτάρο (63΄Άλβαρες)

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Μπόρχες, Καμπράλ, Λενίνι, Μέντες (80΄Σεμέδο), Καμπράλ (80΄Βαρέλα),Ντ. Ντουάρτε, Λ. Ντουάρτε (67΄Μοντέιρο), Ντα Κόστα (67΄Λιβραμέντο)

