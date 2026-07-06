Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Πορτογαλία - Ισπανία, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Pole Position
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00 για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και την επόμενη μέρα μετά την ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά (16:30) ακολουθεί το Pole Position για όσα είδαμε στο Grand Prix του Σίλβερστοουν.
Στο Μουντιάλ, σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία με διακύβευμα το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης. Σέντρα στις 22:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Τέλος, τα ξημερώματα τις Τρίτης (7/7) στις 03:00 σειρά έχει το ΗΠΑ - Βέλγιο, που θα προβληθεί επίσης live από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Pole Position (16:30, Gazzetta Youtube)
- Πορτογαλία - Ισπανία (22:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- ΗΠΑ - Βέλγιο (03:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.