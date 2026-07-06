Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00 για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και την επόμενη μέρα μετά την ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά (16:30) ακολουθεί το Pole Position για όσα είδαμε στο Grand Prix του Σίλβερστοουν.

Στο Μουντιάλ, σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία με διακύβευμα το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης. Σέντρα στις 22:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Τέλος, τα ξημερώματα τις Τρίτης (7/7) στις 03:00 σειρά έχει το ΗΠΑ - Βέλγιο, που θα προβληθεί επίσης live από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας