Πορτογαλία - Ισπανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Πορτογαλία - Ισπανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Πορτογαλία - Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Με σούπερ ευρωπαϊκό ντέρμπι συνεχίζονται σήμερα (6/7) οι αγώνες της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Πορτογαλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στο ΑΤ&Τ Stadium, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, όπου ο νικητής θα βρει απέναντί του την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι των ΗΠΑ με το Βέλγιο.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορτ.

@Photo credits: Associated Press

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