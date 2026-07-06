Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Πορτογαλία - Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Με σούπερ ευρωπαϊκό ντέρμπι συνεχίζονται σήμερα (6/7) οι αγώνες της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Πορτογαλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στο ΑΤ&Τ Stadium, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, όπου ο νικητής θα βρει απέναντί του την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι των ΗΠΑ με το Βέλγιο.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορτ.