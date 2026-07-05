Καθοριστική επέμβαση του Νίλαντ, ο οποίος νίκησε τον Μπρούνο Γκιμαράες από την άσπρη βούλα στο 14΄και κράτησε το 0-0 στον αγώνα Βραζιλία - Νορβηγία.

Άγγιξε το προβάδισμα από την άσπρη βούλα η Βραζιλία, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Νίλαντ. Στο 14΄η Σελεσάο κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα πάνω στον Κούνια, με το VAR να εντοπίζει την παράβαση και να ενημερώνει τον διαιτητή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπρούνο Γκιμαράες, όμως ο Νίλαν έπεσε σωστά στη γωνία και τον νίκησε από τα έντεκα βήματα για να κρατήσει το μηδέν για τη Νορβηγία.