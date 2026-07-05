Οι ενδεκάδες της Βραζιλίας και της Νορβηγίας που διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βραζιλία και Νορβηγία κοντράρονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της φάσης των «16« του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δυο ομάδες να αναζητούν δρόμο προς τα προημιτελικά. Ο Κάρλο Αντσελότι κατέβασε μια ιδιαίτερα επιθετική ενδεκάδα απέναντι στους Βίκινγκ, με τον σχηματισμό να παραπέμπει σε 4-2-4.

Ο Άλισον συγκεκριμένα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ και Ντάγκλας Σάντος να ενορχηστρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ στην επιθετική γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Βινίσιους, Μαρτινέλι, Ραγιάν και Κούνια.

Από την πλευρά τους οι Νορβηγοί ανακοίνωσαν ενδεκάδα με τον Νίλαντ κάτω από την εστία και αμυντική τετράδα αποτελούμενη από τους Ρίερσον, Άγιερ, Λισάκερ και Βόλφε. Μπέργκε, Μπεργκ και Έντεγκααρντ είναι στη γραμμή του άξονα, ενώ την επιθετική τριπλέτα σχηματίζουν οι Νούσα, Σόρλοτ και Χάαλαντ.

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες, Μαρτινέλι, Ραγιάν, Βινίσιους, Κούνια

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito



ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Νορβηγία: Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Λισάκερ, Βόλφε, Μπέργκε, Μπεργκ, Έντεγκααρντ, Νούσα, Σόρλοτ, Χάαλαντ