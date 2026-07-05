Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα - Πορτογαλία, το Βραζιλία - Νορβηγία και το Fly Athens 2026
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το διεθνές μίτινγκ άλματος επί κοντώ «Fly Athens 2026», το οποίο διεξάγεται και φέτος με φόντο το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Κορυφαία ονόματα του αθλήματος δίνουν για ακόμα μια φορά το «παρών». Πέρα από τον Εμμανουήλ Καραλή ο οποίος κατέχει το ρεκόρ με 6.00μ, αλλά και τη χρυσή Ολυμπιονίκη και κορυφαία άλτρια Κατερίνα Στεφανίδη, θα συμμετάσχει στο μίτινγκ και ο θρυλικός Ρενό Λαβιλενί, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ.
Η μετάδοση θα γίνει στις 16:30 και στις 20:00 μέσω της ΕΡΤ2.
Στις 19:30, η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Mundobasket απέναντι στην Πορτογαλία. Την αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε live από την ΕΡΤ1.
Στις 23:00 σπουδαίο ματς για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, με τη Βραζιλία να τίθεται αντιμέτωπη με τη Νορβηγία και το παιχνίδι να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Αμέσως μετά, τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) στις 03:00, το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία (ΕΡΤ1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Fly Athens 2026 (16:30, ΕΡΤ2)
- Ελλάδα - Πορτογαλία (19:30, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Βραζιλία - Νορβηγία (23:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Μεξικό - Αγγλία (03:00,ΕΡΤ1,LIVE από το Gazzetta)
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