Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
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Η Παραγουάη κοντράρεται με τη Γαλλία στη Φιλαδέλφεια για τους «16» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Παραγουάη και Γαλλία ρίχνονται στη... μάχη των «16»! Αλμπιρόχα και Τρικολόρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Φιλαδέλφεια (05/07, 00:00) με διακύβευμα την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ήδη περιμένει το Μαρόκο, που απέκλεισε τον Καναδά με 3-0 και... σόου Αζεντίν Ουναΐ.

Για τους Γάλλους δεν είναι διαθέσιμος ο Ορελιέν Τσουαμενί, που έχει πρόβλημα τραυματισμού και τη θέση του στο βασικό σχήμα θα πάρει ο Μανού Κονέ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Αλόνσο, Αλντερέτε, Γ. Γκόμες, Βελάσκες, Κάσερες, Αλμιρόν, Γκαλάρσα, Κούμπας, Ν. Γκόμες, Ενσίσο

 

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ραμπιό, Κονέ, Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαπέ

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