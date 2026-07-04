Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Παραγουάη και Γαλλία ρίχνονται στη... μάχη των «16»! Αλμπιρόχα και Τρικολόρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Φιλαδέλφεια (05/07, 00:00) με διακύβευμα την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ήδη περιμένει το Μαρόκο, που απέκλεισε τον Καναδά με 3-0 και... σόου Αζεντίν Ουναΐ.
Για τους Γάλλους δεν είναι διαθέσιμος ο Ορελιέν Τσουαμενί, που έχει πρόβλημα τραυματισμού και τη θέση του στο βασικό σχήμα θα πάρει ο Μανού Κονέ.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες:
Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Αλόνσο, Αλντερέτε, Γ. Γκόμες, Βελάσκες, Κάσερες, Αλμιρόν, Γκαλάρσα, Κούμπας, Ν. Γκόμες, Ενσίσο
Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ραμπιό, Κονέ, Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαπέ
🚨🚨 OFFICIEL ! LE XI DU PARAGUAY POUR DÉFIER L'ÉQUIPE DE FRANCE ! 🇵🇾
Après avoir sorti l'Allemagne, le Paraguay est en quête d'un nouvel exploit face aux VICE-CHAMPIONS DU MONDE EN TITRE.
Et pour tenter de réussir cette mission impossible, les Paraguayens sortent le bus : ILS… pic.twitter.com/5M6CZQyslI— Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2026
🚨🚨 OFFICIEL ! LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE FRANCE POUR AFFRONTER LE PARAGUAY !!! 🇫🇷— Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2026
Manu Koné est TITULAIRE à la place d'Aurélien Tchouaméni, forfait. 🤕
Mis à part ce changement, Didier Deschamps reconduit LE MÊME ONZE que face à la Suède, avec Lucas Digne et Bradley… pic.twitter.com/UxOisgXR5K
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