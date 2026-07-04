Την ώρα που το Παγκόσμιο Κύπελλο μονοπωλεί το -αθλητικό- ενδιαφέρον στην Ιταλία η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική...

Μία φορά, μπορεί να συμβεί. Άντε και δεύτερη. Τρίτη συνεχόμενη αποτυχία πρόκρισης σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι υπερβολή για τους Ιταλούς, που για μία ακόμη χρονιά παρακολουθούν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά από την τηλεόραση - ή μήπως ούτε από εκεί;

Οδοιπορικό της Wall Street Journal στη Ρώμη και το Μιλάνο αποκαλύπτει πώς βιώνουν το τουρνουά που γίνεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά οι κάτοικοι των εν λόγω πόλεων, που για μία ακόμη φορά βλέπουν τη Σκουάντρα Ατζούρα να είναι ασυνεπής στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού...

«Οι ξένοι θέλουν να δουν τα ματς», ανέφερε ιδιοκτήτης μπαρ, που εξήγησε ότι «πολλοί Ιταλοί προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει», με μια Ιταλίδα συνταξιούχο να γεμίζει τις βραδιές της με δραστηριότητες όπως η όπερα και το θέατρο, έχοντας χάσει κάθε όρεξη για μπάλα. «Πραγματικά δεν με νοιάζει», τόνισε, με φίλο της να προσθέτει «δεν δίνω δεκάρα»!

Με τους αγώνες να διεξάγονται κυρίως αργά το βράδυ, έγινε ακόμη πιο εύκολο για τους Ιταλούς να αγνοήσουν το Μουντιάλ, την ώρα που μερικοί αστειεύονται ότι επίτηδες δεν προκρίθηκαν οι Ατζούρι, λόγω της αντίθεσής τους, κοινωνικοπολιτικά, με Ρωσία (2018), Κατάρ (2022) και ΗΠΑ (2026). Η αλήθεια ωστόσο είναι πως σε ένα άκρως ποδοσφαιρικό έθνος, οι συνεχιζόμενες απουσίες έχουν στοιχίσει - με την κατάκτηση του Euro πριν από πέντε χρόνια από τη μία να λυτρώνει και από την άλλη να... μπερδεύει τους Ιταλιάνους!