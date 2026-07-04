Μουντιάλ 2026: Το μεγάλο φαβόρι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta
Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προχωράμε ολοταχώς για τους «16». Ισάριθμες ομάδες θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση με στόχο την πρόκριση στους 8 καλύτερους του τουρνουά, όμως μία χώρα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει ολόκληρη τη διοργάνωση.
Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ, ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις δικές τους προβλέψεις για το ποιά ομάδα θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί, συγκεντρώνοντας 45% πιθανότητες να βρεθεί στο τελικό και 30% να κατακτήσει το τρόπαιο. Ακολουθεί η εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού, Αργεντινή με 14%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία με 13%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αγγλία με τη Βραζιλία, οι οποίες αμφότερες έχουν 9% πιθανότητα να στεφθούν πρωταθλήτριες.
🏆 To Win the 2026 World Cup:— Football Rankings (@FootRankings) July 3, 2026
🇫🇷 France - 30%
🇦🇷 Argentina - 14%
🇪🇸 Spain - 13%
🇧🇷 Brazil - 9%
🏴 England - 9%
🇵🇹 Portugal - 5%
🇲🇦 Morocco - 3%
🇳🇴 Norway - 3%
🇨🇭 Switzerland - 3%
🇨🇴 Colombia - 3%
(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/crMvw4Qh7w
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