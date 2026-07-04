Ο υπερυπολογιστής της Opta έδωσε τις δικές του προβλέψεις του για το νικητή του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά και από την ολοκλήρωση της φάσης των «32».

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προχωράμε ολοταχώς για τους «16». Ισάριθμες ομάδες θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση με στόχο την πρόκριση στους 8 καλύτερους του τουρνουά, όμως μία χώρα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει ολόκληρη τη διοργάνωση.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ, ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις δικές τους προβλέψεις για το ποιά ομάδα θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί, συγκεντρώνοντας 45% πιθανότητες να βρεθεί στο τελικό και 30% να κατακτήσει το τρόπαιο. Ακολουθεί η εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού, Αργεντινή με 14%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία με 13%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αγγλία με τη Βραζιλία, οι οποίες αμφότερες έχουν 9% πιθανότητα να στεφθούν πρωταθλήτριες.