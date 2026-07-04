Μόλις δύο από τις δέκα μεγαλύτερες, σε πληθυσμό, χώρες στον κόσμο εκπροσωπήθηκαν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι σαφές πως το πόσο μεγάλη είναι μία χώρα από άποψη αριθμού κατοίκων δεν μπορεί απαραίτητα να πει πολλά για το επίπεδο του αθλητισμού της, εντούτοις είναι εντυπωσιακό πως μονάχα δύο εκ των δέκα λαοπληθέστερων κρατών παγκοσμίως εκπροσωπήθηκαν στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο!

Στη λίστα που παρουσιάζει το BBC, βλέπουμε την τρίτη και την έβδομη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη να μετέχουν στο τουρνουά, ήτοι τις ΗΠΑ (347 εκατομμύρια κάτοικοι) και τη Βραζιλία (212 εκατομμύρια κάτοικοι).

Σίγουρα υπάρχουν στη δεκάδα κράτη δίχως μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο, με τη λαοπληθέστερη χώρα του κόσμου, Ινδία, να μην έχει βρεθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Η δε Κίνα, που ακολουθεί με λίγα εκατομμύρια λιγότερο πληθυσμό, έχει να τα καταφέρει από το 2002.

Από εκεί και πέρα, Νιγηρία και Ρωσία έχουν εθνικές ομάδες που συνήθως έδιναν το παρών, με τους Σούπερ Αετούς να αποκλείονται από τη Λ.Δ. του Κονγκό στα μπαράζ και τη Ρωσία να είναι αποκλεισμένη από το 2022 και την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο

Ινδία (1,46 δισεκατομμύρια)

Κίνα (1,41 δισεκατομμύρια)

ΗΠΑ (347 εκατομμύρια)

Ινδονησία (285 εκατομμύρια)

Πακιστάν (255 εκατομμύρια)

Νιγηρία (237 εκατομμύρια)

Βραζιλία (212 εκατομμύρια)

Μπαγκλαντές (175 εκατομμύρια)

Ρωσία (144 εκατομμύρια)

Αιθιοπία (135 εκατομμύρια)