Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 2-1: Μπροστά στο σκορ με τον Μαρτίνες (vid)
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Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το 2-1 για την Αργεντινή στο δεύτερο λεπτό της παράτασης εις βάρος του Πράσινου Ακρωτηρίου.
Από δημιουργός... εκτελεστής! Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το 2-1 για την Αργεντινή στο δεύτερο λεπτό της παράτασης απέναντι στο αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι.
Μετά από κόρνερ, ο ΜακΆλιστερ έκανε γυριστή κεφαλιά-πάσα και ο Μαρτίνες από πλεονεκτική θέση σούταρε δυνατά στον ουρανό της εστίας του Βοζίνια για το 2-1.
@Photo credits: Associated Press
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