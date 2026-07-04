Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το 2-1 για την Αργεντινή στο δεύτερο λεπτό της παράτασης εις βάρος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Από δημιουργός... εκτελεστής! Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το 2-1 για την Αργεντινή στο δεύτερο λεπτό της παράτασης απέναντι στο αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι.

Μετά από κόρνερ, ο ΜακΆλιστερ έκανε γυριστή κεφαλιά-πάσα και ο Μαρτίνες από πλεονεκτική θέση σούταρε δυνατά στον ουρανό της εστίας του Βοζίνια για το 2-1.