Το μετεωρολογικό δελτίο στο Μεξικό φέρνει αλλαγές στην ώρα έναρξης του αγώνα με την Αγγλία, ο οποίος πιθανότατα θα μετατεθεί για το βράδυ της Κυριακής (21:00, 5/7).

Αλλαγή ώρας προβλέπεται στη σέντρα του αγώνα Μεξικό - Αγγλία στο «Αζτέκα». Οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως ο χρόνος προετοιμασίας τους αναμένεται να μειωθεί κατά έξι ώρες για τη μεταξύ τους κόντρα.

Σύμφωνα άλλωστε με τα όσα αναφέρονται στο Νησί, η πρόγνωση του καιρού στην Πόλη του Μεξικού κάνει λόγο για ισχυρές καταιγίδες τα ξημερώματα της Δευτέρας (03:00 ώρα Ελλάδος), όποτε είναι προγραμματισμένη δηλαδή η σέντρα του αγώνα.

Τα αγγλικά Μέσα συνεχίζουν πως υπήρξαν σχετικές διαβουλεύσεις ώστε ο αγώνας να μετατεθεί για το βράδυ της Κυριακής (5/7) και ώρα 21:00 στην Ελλάδα, ώστε να αποφευχθούν διακοπές και καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι άστατες καιρικές συνθήκες.

Εφόσον η FIFA δώσει το οριστικό «οκ» για την μετάθεση του αγώνα, το Μεξικό - Αγγλία θα αποτελεί το πρώτο ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο που αλλάζει ώρα διεξαγωγής. Αγώνες όπως το Ιράκ - Γαλλία και το Μεξικό - Εκουαδόρ άλλωστε δεν άλλαξαν ποτέ προγραμματισμό και είχαν επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες, με συνέπεια να υπάρξουν εξαντλητικές διακοπές για τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές.

Οι διαβουλεύσεις πίσω από την αλλαγή ώρα του αγώνα έχει σκοπό να αποφευχθούν αντίστοιχα σκηνικά, με την τελική απόφαση να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.